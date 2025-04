Si vous pensez qu’une mise à jour cumulative de Windows 11, c'est un problème de corrigé pour dix de provoqués, la dernière update de sécurité ne vous donnera pas tout à fait tort. En cours de déploiement depuis la semaine dernière, KB5055523 devait réparer l’Explorateur de fichiers et régler divers problèmes de BSOD comme de mauvaise orientation de l’écran. Mais elle a aussi et surtout créé la confusion générale avec la création d’un dossier inetpub sorti de nulle part… et une reconnaissance faciale complètement aux fraises sur certaines machines.