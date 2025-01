2024 a été une annus horribilis pour Windows, qui a corrigé pas moins de plus de 1 000 failles. 2025 vient de démarrer et c'est Cybermalveillance.gouv.fr qui avertit que plusieurs failles de sécurité dans les systèmes Windows et les logiciels de Microsoft sont actuellement exploitées par des hackers. On connaît leur chanson, contrôle à distance des appareils, espionnage des activités, vol des données sensibles, jusqu'à leur destruction. Le bulletin de sécurité du site gouvernemental mentionne Windows 10, Windows 11, et les différentes versions de Windows Server. Les logiciels Microsoft Office (2016, 2019, 2021 et suivants), ainsi que des applications telles que Outlook et Excel, ne sont pas oubliés.