Tesla annonce que son poids lourd "Semi" va (enfin !) entrer en production cette année

Au final, la crise du Covid et des retards sur le chantier de la chaîne de construction dans le Nevada auront raison de cette promesse. Ces délais supplémentaires permettront également aux équipes de Tesla d’améliorer leur copie, afin de rendre le Semi encore plus performant et plus compétitif. Pour les ingénieurs en charge du projet, et Elon Musk, l’idée est d’arriver à proposer très vite une autonomie de plus de 1000km , afin de rendre le Tesla Semi définitivement compétitif face aux camions à moteur diesel.