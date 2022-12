Tesla lance ses Semi Truck : une semi-victoire auréolée de 3 ans de retard pour Elon Musk ?

On le sait depuis quelques longs mois déjà, c'est la société américaine Pepsi qui a été la première à passer commande du Tesla Semi, et qui a donc été livrée d'une centaine de camions en cette fin d'année 2022. Parmi les futurs clients à rouler à bord de ce camion, on annonce Anheuser-Busch, le groupe Walmart ainsi que le transporteur UPS.