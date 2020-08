Des experts en sécurité inquiets à l'approche de la présentation du premier prototype Neuralink d'Elon Musk

Outre l’interception de données, l’autre risque serait une modification du cerveau, avec de possibles dommages à la clef. En effet, comme le mentionne Javier Mínguez, cofondateur et directeur de la société de neuro-technologie BitBrain, "les BCI (Brain-Computer Interface) ont le potentiel de modifier le cerveau de l'utilisateur (par exemple, pour faciliter les améliorations motrices ou cognitives des personnes handicapées). Pour préserver l'intégrité physique et mentale de l'utilisateur, les systèmes BCI doivent garantir qu'aucune personne non autorisée ne puisse modifier leur fonctionnement" ; il ajoute : "Plus un BCI est précis et puissant, plus le risque est potentiellement élevé".