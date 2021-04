Un singe peut jouer à Pong par la pensée grâce à un Neuralink implanté dans son cerveau

« On lui a placé un Neuralink de chaque côté du cerveau il y a environ six semaines. Les Neuralinks enregistrent les données de plus de 2 000 électrodes implantées dans les régions du cortex cérébral de Paige qui coordonnent les mouvements des mains et des bras » : telles sont les explications du narrateur de la vidéo qui dure plus de 3 minutes.

Avant la démonstration, il faut savoir que le singe a été entraîné à déplacer un curseur sur un carré avec un joystick. En cas de victoire, l'animal obtient une boisson à la banane avec l'aide d'une paille.