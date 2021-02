Des chercheurs montrent que les cochons jouent plutôt bien aux jeux vidéo

Enfin, pour ne rien arranger, la capacité de mouvements de tête et de cou limitait les animaux. Une donnée surtout prégnante pour les porcs Yorskshire, plus gros et souvent obligés de repositionner tout leur corps pour déplacer correctement le joystick. En pratique, ces derniers ont « systématiquement répondu par une série de mouvements ressemblant à un "v inversé" lorsqu'ils étaient confrontés à des cibles situées à droite ou gauche ». D’ailleurs, en raison de leur poids, Hamlet et Omelet ont participé à l’expérience pendant seulement 10 semaines, contre 15 mois pour Ebony et Ivory, de plus petits gabarits.