Xbox Game Pass : DiRT 5, le dernier Superhot et bien d'autres arrivent fin février

Pour les joueurs cloud sur Android, qui peuvent profiter dès maintenant de Monster Hunter: World, notons que le 18 février, 7 jeux supplémentaires supporteront les contrôles Xbox Touch : Bridge Constructor Portal

, Morkredd

, Neoverse

, Nowhere Prophet

, Spiritfarer

, The Little Acre et

Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Enfin, 6 jeux vont bientôt tirer leur révérence du catalogue. DiRT 4 (console) ouvrira le bal le 24 février, suivi le 28 par Momodora: Reverie Under the Moonlight (console et PC), Mother Russia Bleeds (PC), Oxenfree (console et PC), The Jackbox Party Pack 4 (console) et enfin Vambrace: Cold Soul (console et PC).