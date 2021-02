Jurassic World Evolution, Wolfenstein Youngblood et d'autres arrivent sur le Game Pass en février

Ensuite, à partir du 11 février, le Game Pass gagnera le remaster Final Fantasy XII: The Zodiac Age (console et PC), le jeu de gestion de dinosaures Jurassic World Evolution (Android et console, et récemment offert par l'Epic Game Store), le jeu d'infiltration Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android et console), et enfin Wolfenstein Youngblood (uniquement Android, malheureusement pour les joueurs PC et consoles qui auraient voulu faire ce FPS en coopération).

Enfin, concernant les départs, le 15 février, De Blob (console), Ninja Gaiden II (console) et World of Horror (PC) s'en iront, suivis de Shadows of the Damned (EA Play/console) le lendemain.