Rainbow Six Quarantine : une sortie en 2021 confirmée, mais peut-être sous un nom moins connoté

Dévoilé lors de l'E3 2019, Rainbow Six Quarantine se veut un changement radical pour la licence de FPS tactique. En lieu et place des habituels terroristes, les soldats feront cette fois-ci face à l'invasion d'un parasite alien. Il s'agira donc de survivre face à des vagues d'ennemis en progressant vers un objectif donné visant à éradiquer la menace.

Seulement voilà, notre monde s'est ensuite retrouvé touché par une pandémie sans précédent, entraînant de nombreux pays à se placer, justement, sous quarantaine. Les investisseurs ont donc profité de la discussion d'hier pour demander à Ubisoft s'ils s'attendaient à des problèmes de relation publique en conservant un nom si connoté.

Yves Guillemot, Président d'Ubisoft, a tenu à clarifier la situation : « Sur Rainbow Six Quarantine, nous créons un projet tel qu'il est et en lien avec son propre contexte. C'est toutefois quelque chose que nous évaluons et nous verrons ce qu'il advient du projet à l'avenir ».

Nous en saurons donc plus d'ici à septembre 2021 pour un jeu attendu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.