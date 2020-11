Cybathlon : la compétition d'athlètes handicapés assistés de technologies bioniques

Chaque team devra réaliser, à domicile, des épreuves directement inspirées de la vie quotidienne, le tout sous la surveillance d'un arbitre officiel de la compétition. Six disciplines sont au programme : course de prothèse de bras motorisée (Powered Arm Prosthesis Race), course d'interface cerveau-ordinateur (Brain-Computer Interface Race), course d'exosquelette motorisé (Powered Exoskeleton Race), course de vélo de stimulation électrique fonctionnelle (Functional Electrical Stimulation Bike Race), course de prothèse de jambe motorisée (Powered Leg Prosthesis Race) et course en fauteuil roulant électrique (Powered Wheelchair Race).