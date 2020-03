Des chercheurs mettent au point une nouvelle prothèse fonctionnant par la pensée

© Evan Dougherty/Université du Michigan

Amplification de signaux

Une prothèse plus durable

Cette fois, des scientifiques américains sont parvenus à mettre au point un modèle de prothèse plus durable et plus précis. Leur appareil aurait permis d'amplifier des signaux nerveux à un niveau sans précédent.La plupart des prothèses actuelles enregistrent les signaux qui parcourent les muscles laissés intacts après une amputation. Cependant, ces modèles ne sont pas exempts de défauts. Si un muscle manque, les personnes amputées peuvent apprendre certains mouvements, mais ceux-ci seront moins intuitifs. En outre, si le membre amputé s'échappe de la prothèse, celle-ci doit être recalibrée.Au lieu d'enregistrer les signaux des muscles, la prothèse utilise une nouvelle interface et s'intéresse aux signaux nerveux, des signaux qui sont normalement trop faibles pour être utilisés par les prothèses. L'appareil repose donc sur un ensemble de minuscules greffes qui doivent les amplifier pour mieux les «». Sur le site de l'université du Michigan, on apprend que ceci «».Cette interface, de type RPNI (pour) vient d'être testée une première fois chez un homme. Elle a montré une grande précision dans la transmission des gestes depuis le cerveau de la personne, mais aussi une grande stabilité de cette précision dans le temps.Pour Gregory Clark, un ingénieur neuronal de l'Université de l'Utah non impliqué dans la recherche, le projet «» des futures prothèses. Paul Cederna, professeur en chirurgie plastique et en ingénierie biomédicale a renchéri : «». D'après le rapport de l'étude, l'interface RPNI pourrait fournir des prothèses à la plupart des personnes ayant perdu un membre supérieur, y compris celles dont l'amputation a été réalisée près de l'épaule.L'approche, qui consiste donc à amplifier les signaux perçus dans le bras, a permis d'observer les tout premiers signaux électriques relevant du millivolt dans un nerf. L'équipe de Paul Cederna indique que les signaux qu'elle avait repérés jusque-là dans les nerfs étaient généralement compris entre 5 et 50 microvolts. La publication ajoute que «».Un test clinique est désormais envisagé : l'équipe est à la recherche de personnes acceptant de participer à son programme de tests.