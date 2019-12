Rétine artificielle, la voie est ouverte aux essais cliniques pour rendre la vue aux humains

Une rétine qui voit plus loin

Vers des essais cliniques de phase 3

Ce dispositif doit se présenter sous la forme d'une rétine artificielle. Il viserait d'abord à corriger les défauts de personnes souffrant de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ou de rétinopathie pigmentaire (un ensemble de maladies génétiques atteignant les photorécepteurs de la rétine).L'étude a été publiée sur le site du CNRS , dans un article intitulé «».Le texte juge «» la possibilité de restaurer la vision chez l'Homme, après que des essais ont été menés sur des «» et quelques patients humains.Le dispositif serait basé sur des travaux précédents, notamment l'Argus II (ouaux Etats-Unis), déjà évoqué en 2013 . Surnommé «», il est le premier dispositif du genre à avoir obtenu l'aval de la(FDA) américaine. La rétine artificielle récemment développée se serait aussi inspiré duconçu par des chercheurs allemands.La publication met cependant l'accent sur le gain de performances par rapport à ces deux précédents projets. Serge Picaud, le chercheur de l'Inserm qui a dirigé l'étude, déclare que «».La promesse d'une restauration de la vision tient donc davantage à la haute résolution de la nouvelle rétine. L'étude résume : «». Cette rétine comprendrait aussi un retour «» du courant autorisant une meilleure perception par l'œil, ainsi qu'une stimulation par infrarouge des neurones rétiniens.Les premiers tests ont déjà été effectués sur cinq patients français atteints de DMLA. Les premiers résultats ont montré une restauration progressive de la vision centrale, et la possibilité pour ces patients de distinguer à nouveau des séquences de lettres.[ soit un essai concernant entre 100 et plusieurs milliers de patients,», dit Serge Picaud. «».