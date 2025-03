Du côté du HDH, on reconnaît la nécessité de ce changement. La patronne de la plateforme, la polytechnicienne Stéphanie Combes, a ainsi indiqué dans une réponse au député Philippe Latombe en date du 15 février dernier qu'il fallait avoir les « solutions souveraines » comme cap. En ajoutant pourtant un bémol. « Cet objectif est dépendant de l'existence d'une solution adéquate et devra être adapté selon les caractéristiques de celle-ci » indique-t-elle.

Dans un courrier du 10 février, Stéphanie Combes était encore plus précise, expliquant que « la souveraineté n’est pas la seule composante de la sécurité informatique et au regard de la sensibilité des données traitées, nous nous devons de recourir à une solution qui soit, d'un point de vue global, la plus sécurisée possible. ». Alors, va-t-on devoir attendre encore longtemps ?