Microsoft stockera toutes les données de santé des Français, ce qui rend furieux les acteurs tricolores du Cloud

La CNIL a semble-t-il fait un choix par défaut, puisqu'« après consultation, aucun prestataire français ne propose d'offres d'hébergement répondant aux exigences techniques et fonctionnelles » du projet, selon les propres mots du gendarme des données. Et cela embête d'autant plus William Méauzoone, dont l'entreprise, comme d'autres, n'a pas été conviée aux discussions. « Cela souligne une lacune énorme dans la planification et la coordination des ressources nationales pour répondre à un défi éminemment important », ajoute-t-il, en demandant l'annulation pure et simple de la décision de la CNIL. « Il est impératif que la France dispose de son propre écosystème de stockage de données certifiées ». Il serait effectivement temps.