RGPD : InterHop saisit la CNIL pour que les acteurs e-santé (Alan, Keldoc, Maiia…) arrêtent d’utiliser Google Analytics

Cette décision fait écho à d'autres événements récents, avec en premier lieu, le fameux arrêt Schrems II , rendu le 16 juillet 2020 et par lequel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est venue invalider un précédent accord, le Privacy Shield, qui permettait le transfert de données à caractère personnel vers un pays hors Union européenne, ici les États-Unis. Autrement dit : le transfert de données personnelles vers les USA n'est plus qualifié comme sûr. Deux textes américains sont dans le viseur des autorités européennes et de la CNIL française : le Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), qui permet de cibler des personnes situées en dehors des États-Unis et l'Executive Order, qui vient légaliser les techniques d'interception de signaux en provenance ou vers les USA. Une ingérence dénoncée par les militants de la protection des données. Microsoft est par exemple soumis aux demandes de l'État américain, qui peut l'obliger à transférer des données qu'il héberge à tout moment, notamment lorsque des raisons de sécurité sont invoquées.