reCAPTCHA : les représentants des DPO s'inquiètent d'une mauvaise utilisation de l'outil de Google

Le reCAPTCHA prend souvent la forme d'une case à cocher, ensuite suivie de plusieurs images en bloc parmi lesquelles il faut par exemple reconnaître celles où on peut retrouver un ou plusieurs passages piétons, bus, voitures, etc. Mais parce que Google a souvent un coup d'avance, le système en version reconnaissance de texte a permis de perfectionner les outils de numérisation de livres de Google Books. Sous la forme de la reconnaissance d'images, celui-ci a aidé à améliorer Google Street View et sa détection des numéros de rues.