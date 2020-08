RPGD : la CNIL sanctionne le site de chaussures en ligne Spartoo au terme d'une procédure inédite

La CNIL a aussi relevé un manquement à l'obligation de limitation de la durée de conservation des données. Alors qu'elle est censée ne conserver les données de ses clients que durant 5 ans maximum, Spartoo avait conservé celles de 3 millions de clients (et 25 millions de prospects) qui ne s'étaient plus connectés depuis plus de 5 ans. De plus, les adresses électroniques et les mots de passe étaient conservées de façon non anonymisée, ce qui est aussi contraire au RPGD.