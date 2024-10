La CNIL a dévoilé le pot aux roses des pratiques de Cosmospace et Télémaque. Elles ont gardé pendant six longues années des informations ultra-sensibles sur leurs clients. Six ans, c'est deux fois plus que ce que recommande la CNIL. La Commission a trouvé pêle-mêle des détails sur l'orientation sexuelle, l'état de santé, les convictions religieuses… Le tout collecté sans obtenir le consentement des clients.

Il s'agit tout de même d'une base de données géante, contenant les informations plus que personnelles de plus de 1 million et demi de personnes. Cosmospace enregistrait même systématiquement tous les appels entre clients et voyants. Une pratique jugée excessive par la CNIL, qui estime qu'un échantillon aurait largement suffi pour contrôler la qualité du service.