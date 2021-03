Doctolib et rendez-vous vaccinal : le ministère de la Santé face au Conseil d’État pour justifier sa stratégie

Dans quelques jours, le lundi 8 mars plus précisément, le ministère des Solidarités et de la Santé devra dégainer ses arguments et défendre devant le Conseil d'État le choix de Doctolib pour accélérer la prise de rendez-vous en ligne et donner un coup de fouet à la campagne de vaccination, avec 3,1 millions de Français pour la première dose, patauge toujours.