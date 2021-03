Entre arnaques et désinformation, la vaccination contre la Covid-19 ne soigne pas en ligne

Si les autorités essaient d'intensifier la campagne de vaccination à mesure que les semaines passent, les pirates, arnaqueurs et diffuseurs de fausses informations en profitent pour accélérer sur leur propre terrain. De nombreux individus ou groupes malveillants continuent de profiter de l'omniprésence de la Covid-19 dans notre vie de tous les jours pour multiplier les fraudes et autres arnaques, et pour faire émerger toujours plus de théories conspirationnistes. Cas pratiques.