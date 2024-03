Des entreprises françaises saisissent le Conseil d'État contre l'hébergement de données de santé chez Microsoft, pourtant autorisé par la CNIL

Déjà bien connu du Conseil d'État pour un précédent ayant amené plusieurs organisations à émettre

« un doute légitime sur la légalité de l’attribution du marché public d’hébergement des données de santé publique (de Health Data Hub) à Microsoft Azure »,

le Health Data Hub est une plateforme de données de santé en France. Il a été créé dans le cadre de la stratégie nationale de santé numérique pour faciliter l'accès aux données de santé à des fins de recherche et d'innovation tout en garantissant la protection des données personnelles. Son objectif est de centraliser et de mettre à disposition des données de santé de qualité pour les acteurs du secteur de la santé, tels que les chercheurs, les entreprises pharmaceutiques, les professionnels de santé, etc. Le Health Data Hub vise à favoriser le développement de nouvelles applications et de solutions innovantes dans le domaine de la santé tout en respectant les normes de sécurité et de confidentialité des données.