La base de données Health Data Hub traînée devant le Conseil d'État, mais pourquoi ?

Mais au moment de la signature du contrat, en 2019, OVH ne jouissait pas du statut d'hébergeur de données de santé, alors que Microsoft, vous l'aurez compris, oui. Et cette condition est impérative pour pouvoir manipuler et stocker ces données sensibles. Depuis, OVH a obtenu sa certification, et le contrat entre Microsoft et l'État n'étant pas définitif, un revirement est tout à fait possible.