Japon : une greffe de cornée artificielle constituée à partir de cellules « reprogrammées »

Reprogrammer des cellules à l'état embryonnaire

Les Japonais à l'avant-garde

C'est une femme d'une quarantaine d'années qui a bénéficié de cette opération hors norme. Les médecins ont pu constater une amélioration significative de sa vision.L'opération est donc une réussite. La Japonaise qui a reçu la premièreconstituée à base deaurait déjà. C'est lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 29 août à l'université d'Osaka que le chercheur et ophtalmologiste, à l'origine du projet, s'est exprimé sur cette intervention qui a eu lieu un mois auparavant.La femme en question est une quadragénaire japonaise ayant développé unequi empêche les cellules souches de réparer la membrane protectrice lorsque celle-ci est abîmée. La vision est alors altérée. Cela peut aller jusqu'à rendre aveugle la personne atteinte.La cornée est une fine membrane transparente qui se trouve dans la partie antérieure de l'œil, devant l'iris. Son rôle principal est de protéger le globe oculaire. Pour reproduire cette membrane, le Dr Nishida et son équipe ont façonné des, plus couramment appelées, créées en laboratoire. Selon la revue Nature , «».Les greffes de cornée sont de plus en plus demandées, au Japon comme ailleurs, et connaissent les mêmes problématiques que les greffes d'organe, à savoir le manque de donneurs. Les médecins prélèvent habituellement la membrane sur des donneurs décédés.Les chercheurs japonais sont en pole position sur la connaissance et l'utilisation des iPS, et bénéficient du soutien de l'État sur ce sujet. Il faut dire que c'est un chercheur de l'Université de Kyoto qui a déterminé comment reprogrammer des cellules matures pour élaborer des iPS. Shinya Yamanaka a, pour cela, reçu leEn 2018, des cellules reprogrammées on été utilisées, tandis qu'en février de cette année, Hideyuki Okano, chercheur à l'Université Keio de Tokyo, a utilisé les iPS pourDe son côté, Nishida s'est vu autorisé à. Si les résultats sont concluants, l'intervention pourrait être proposée en clinique dans les prochaines années.