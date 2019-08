Le Japon autorise pour la première fois la création d'embryons hybrides humain-animal

Répondre aux demandes de greffes

L'éthique médicale en question

Lire aussi :

Le Japon investit 1 milliard dans la recherche sur l'homme augmenté et les cyborgs



Source : Nature

Le gouvernement japonais autorise donc les recherches et va même apporter une aide financière permettant le lancement d'une étude à controverse. L'aboutissement du projet serait d'être capable de prélever des cellules, et à terme, des organes, transplantables à l'homme depuis un animal, dans le but de pallier la forte demande de dons d'organes.Le Japon a ainsi franchi une nouvelle étape et donne, au passage, un coup de canif à la bioéthique, en autorisant les scientifiques du pays à travailler sur des, réunissant l'Homme et l'animal. Le scientifique japonais, chercheur à l'Université de Tokyo ainsi qu'à l'Université de Stanford en Californie, veut permettre le développement de cellules souches humaines dans des embryons de souris et de rats, avant de les transplanter dans d'autres animaux.Le but est de créer desqui cultiveraient des organes humains, que les chercheurs pourraient ensuite greffer sur des hommes et des femmes. Ces opérations permettraient de compléter les traditionnels dons d'organes pourque subissent les malades. La création d'embryons chimériques a déjà eu lieu aux États-Unis, en janvier 2017 notamment, mais l'essai qui mêlait des cellules humaines à des cellules porcines n'avait pas été réellement concluant.Hiromitsu Nakauchi se veut néanmoins rassurant quant au déroulement du projet, qu'il souhaite voir évoluer très progressivement. Il compte avancer petit à petit et laisser d'abord les embryons se développer jusqu'à 14 jours et demi chez la souris, puis à 15 jours et demi chez le rat. Le processus de création d'embryons hybrides devait auparavant être stoppé à 14 jours au Japon. Le chercheur projette ensuite de développerpendant une période test de 10 semaines.L'universitaire Tetsuya Ishii, chercheur en sciences politiques à l'Université d'Hokkaido à Sapporo, s'est montré soucieux de l'opinion publique : «».De nombreux problèmes éthiques se posent sur ces questions, qui provoquent naturellement des réactions allant, pour la majorité de la population, de la réticence au rejet.