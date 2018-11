Des scientifiques chinois annoncent avoir créé les premiers humains transgéniques

Des enfants immunisés contre le SIDA ?

Les résultats n'ont pas encore été vérifiés par un organisme indépendant

C'est via une vidéo postée sur YouTube que le scientifique chinois He Jiankui, de l'université de Shenzhen, a annoncé l'existence des. Elles se nomment Lulu et Nana. Elles seraient en très bonne santé et seront sans doute longtemps associées à cette première mondiale.Quel était le but de cette expérience ? Les chercheurs ont déclaré avoir modifié le gène CCR5 afin de rendre ce dernier résistant au VIH . Jiankui et son équipe ont introduit dans les embryons, durant la fécondation in vitro, une protéine de synthèse qui permettraitface au virus du SIDA.Pour cela, ils ont utilisé de puissants ciseaux moléculaires connus sous le nom un peu barbare de CRISPR/Cas9. Ils permettent tout simplement d'enlever puis ded'un individu.Au total, les embryons de sept couples ont participé à cette expérience, mais seulement l'un d'entre eux a débouché sur une grossesse à ce jour. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir, même si «». Nous pouvons donc bien imaginer que la naissance de ces jumelles n'est qu'un début pour le laboratoire de recherche chinois.Ce qui est certain, c'est queseront sans doute nombreuses suite à cette expérience. Le Washington Post n'a pas tardé à émettre de grosses réserves quant à cette révolution. Pour le moment, aucune entité indépendante n'a pu vérifier les résultats annoncés par He Jiankui. Modifier l'ADN d'un être humain est encore mal vu et la pratique est d'ailleurs prohibée aux USA.