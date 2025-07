Une fois la machine compromise, l’attaquant peut envoyer des commandes à distance, exécuter du code arbitraire, injecter de nouveaux fichiers, ou désinstaller proprement l’ensemble. Les échanges se font via des requêtes HTTP régulières, toutes les 60 secondes, vers un serveur de commande actif, avec un système d’identifiants attribués à chaque machine infectée. Rien n’empêche non plus d’ajouter un keylogger ou d’explorer la machine à la recherche de fichiers sensibles, en plus des traditionnels mots de passe et seed phrases.