Après deux ans de silence, l’un des malwares macOS les plus sournois signe son grand retour. Tout juste repéré par Microsoft, ce nouveau variant de XCSSET cible une fois de plus les développeurs et développeuses en s’infiltrant dans les environnements Xcode pour voler des données sensibles. Plus discret et plus coriace, il pousse encore plus loin ses capacités d’obfuscation et de persistance, rendant sa détection et son éradication encore plus difficiles.