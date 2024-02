Comment ce nouveau cheval de Troie essaie d'infiltrer votre Mac

C’est une menace longtemps passée inaperçue. Et pour cause, RustDoor a été codée en Rust, dont la syntaxe et la sémantique diffèrent d’autres langages plus répandus, à l’image de C et Python. Une caractéristique qui rend l’analyse et la détection de code malveillant compliquées, et qui explique pourquoi cette backdoor a réussi à passer sous le radar des chercheurs en cybersécurité aussi longtemps.