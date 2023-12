Un nouveau ransomware est apparu sur macOS. Faut-il s’inquiéter ?

Joliment nommé « TurtleRansom » (soit RançonTortue en français), ce bout de code malveillant a pour but de chiffrer les données d’une machine et d’envoyer un message à l’utilisateur ou l’utilisatrice, lui demandant de payer une rançon pour récupérer l’accès à ses fichiers. Un rançongiciel en bonne et due forme en somme. Fort heureusement, les risques que vous vous retrouviez avec une machine briquée sont assez limités pour le moment. Comme l’explique le chercheur en sécurité Patrick Wardle (qui a identifié et disséqué RansomTurtle), plusieurs garde-fous ont été mis en place par Apple pour éviter une infection.