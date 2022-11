Sur Mac, 50 % des malwares viennent... d'une seule app ?

C'est évidemment peu, et cette donnée flatteuse pour Apple peut spontanément se justifier par l'intérêt historique qu'a l'entreprise à la pomme pour la sécurité ainsi que par la plus faible part de marché des ordinateurs macOS, comparés aux appareils sous Windows. Mais une statistique interpelle. En effet, 50 % des logiciels malveillants détectés sur macOS proviennent d'une seule et même source : le logiciel MacKeeper.