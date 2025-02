L'enquête de Proofpoint révèle que le groupe TA2726 agit comme un service de distribution de trafic (TDS) pour les collectifs TA569 et TA2727. Il est officiellement actif depuis septembre 2022 et joue un rôle central, en redirigeant le trafic selon la localisation géographique des victimes, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et les autres régions.