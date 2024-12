Jusqu’ici, rien de bien original. Pourtant, NotLockBit agirait de manière bien plus inquiétante que ce qu’il laisse paraître. Et pour cause, il évolue très (trop) rapidement. D’après les observations de Trend Micro et SentinelOne, les premiers échantillons collectés se contentaient de chiffrer les fichiers. Les suivants, en revanche, auraient gagné en complexité : intégration de fonctions avancées d’exfiltration, tentatives de contournement des protections macOS comme TCC, et mécanismes pour déjouer les antivirus. Preuve, s’il en fallait, que les développeurs testent activement de nouvelles méthodes pour rendre NotLockBit plus efficace et plus rentable.