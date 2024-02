Une étude révèle que 78 % des victimes de ransomwares se font attaquer après avoir payé les hackers

Si les entreprises développent des stratégies pour se protéger des attaques, les hackers tentent de conserver un coup d'avance avec une tendance vers des attaques de ransomware plus sophistiquées, « lentes et silencieuses », qui visent à compromettre le plus possible le réseau visé pour obtenir la rançon la plus élevée. Plus de la moitié (56 %) des experts en cybersécurité ont indiqué que leur organisation n'avait pas repéré d'intrusion pendant 3 à 12 mois.

La technique la plus fréquente employée par les auteurs de ransomwares pour pénétrer les systèmes des organisations était l'attaque de la chaîne d'approvisionnement (41 %). Suivent 24 % des personnes qui sont entrées directement et 22 % qui ont accédé aux réseaux des victimes avec la complicité d'un initié.

Les chercheurs ont aussi observé que les auteurs de ransomwares deviennent plus performants grâce aux outils d'IA générative qu'ils utilisent. Ces technologies sont surtout utilisées pour créer des messages d'ingénierie sociale plus crédibles et les traduire efficacement dans n'importe quelle langue.