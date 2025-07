Sur un plan plus technique, le choix du langage Nim est un coup de maître tactique. Contrairement aux langages habituels (C++, Python), Nim reste méconnu des solutions antivirus classiques, qui s'appuient sur des signatures de code connues. C'est une lacune, et elle offre une fenêtre d'invisibilité précieuse aux cybercriminels, qui explique pourquoi NimDoor échappe longtemps à la détection.