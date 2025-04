En ce qui concerne les outils employés par UNC5174, leur sophistication témoigne d'une expertise technique avancée, pour ne pas dire redoutable. L'utilisation de communications via WebSockets (des canaux de communication instantanés entre navigateurs et serveurs) chiffrés constitue une évolution notable, du point de vue des spécialistes de la cybersécurité. Car ils permettent de mener des échanges discrets entre les systèmes infectés et les serveurs contrôlés par les attaquants.