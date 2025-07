Les chercheurs en cybersécurité du cabinet SentinelLabs ont récemment découvert une opération visant les utilisateurs de macOS, ciblant notamment les détenteurs de cryptomonnaie. Les attaquants feraient partie d'un groupe nord-coréens et se feraient passer pour des contacts fiables sur Telegram. Après avoir initié un échange, ils invitent la cible à planifier un appel via Calendly, puis envoient un lien par e-mail menant à une prétendue mise à jour du SDK Zoom.

Le fichier transmis est volontairement alourdi par des milliers de lignes vides pour masquer sa véritable fonction. Une fois exécuté, il déclenche une série d’actions avec la mise en place d’une connexion chiffrée avec un serveur distant, l'installation de mécanismes de persistance et la préparation à la collecte de données. Cette approche combine AppleScript, Bash, C++ et Nim, et permet aux attaquants de maintenir un accès discret sur la machine de la victime.