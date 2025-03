Elle fige l’écran, imite à la perfection les alertes système, et peut pousser les internautes à livrer leurs identifiants Apple. Une campagne de phishing d’envergure, suivie depuis plus d’un an par LayerX Labs, touche désormais les utilisateurs et utilisatrices de Mac. Initialement déployée sur Windows, l’attaque génère une fausse alerte de sécurité, hébergée sur une infrastructure Microsoft légitime. L'évolution du dispositif, découlant de l’arrivée de nouvelles protections intégrées dans Edge, Chrome et Firefox, a simplement consisté à changer de cible. C’est donc macOS qui est logiquement visé, alors que son navigateur par défaut, Safari, ne bénéficie pas des mêmes mécanismes de blocage que ses concurrents.