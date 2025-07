On sait que l'ingénierie sociale est l'arme favorite des cybercriminels, qui savent abuser des faiblesses humaines pour arriver à leurs fins. Ici, le domaine de la santé, particulièrement sensible pour chacun des utilisateurs de Doctolib, leur permet de s'engouffrer dans la brèche. Comme on vous le racontait sur Clubic au sujet du faux site Booking.com, ils usurpent l'identité de Doctolib pour créer des messages d'apparence authentique. Ils copient les codes visuels de la plateforme et reproduisent son ton habituel de communication.

Les messages frauduleux contiennent souvent des liens malveillants qui redirigent vers de faux sites web. Là encore, ces pages imitent l'interface de Doctolib et demandent aux victimes de saisir leurs identifiants de connexion. Les hackers récupèrent ainsi les mots de passe et peuvent accéder aux comptes légitimes.

Certaines variantes de l'escroquerie ciblent directement les données bancaires. Les pirates envoient des messages alarmants sur des paiements impayés ou des frais de consultation à régler d'urgence. Ce sentiment d'urgence pousse les futures victimes à communiquer leurs informations de carte bancaire.