C’est exactement ce qui s’est produit en février dernier, quand plusieurs internautes ont vu surgir des liens pornos hébergés sur un sous-domaine de cdc.gov, le site des autorités sanitaires américaines. L’alerte a été lancée par le journaliste Brian Krebs, et rapidement, les chercheurs d’Infoblox ont levé le voile sur un scénario un peu plus retors que prévu. Il ne s’agissait pas d’un piratage du CDC, mais d’un vieux sous-domaine désactivé, dont le lien traînait encore dans une configuration DNS, et qu’un groupe malveillant a su récupérer. Et voilà comment un banal oubli a permis de transformer des centaines de sites légitimes en usines à arnaques.