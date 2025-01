Pour limiter les risques, restez vigilant et continuez d’appliquer vos bonnes pratiques de navigation. Evitez de cliquer sur les liens sponsorisés affichés par les moteurs de recherche, et préférez toujours accéder directement au site en tapant l’adresse dans votre navigateur. Pour éviter les saisies répétitives et laborieuses, pensez aussi à enregistrer vos pages de connexion dans vos favoris. Un antivirus complet et à jour devrait également vous aider à repérer les pages et téléchargements frauduleux.