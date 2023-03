Windows, données bancaires... qu'est-ce qui intéresse les malwares les plus répandus en France ?

En février, il a été mesuré comme le logiciel malveillant le plus répandu en France. Formbook, un infostealer (voleur d'informations), cible le système d'exploitation Windows. Il a été détecté pour la première fois en 2016 et est depuis en vente comme un malware en tant que service (SaaS) sur les forums de hacking clandestins. Peu coûteux et avec des techniques d'évasion solides, Formbook récolte les informations d'identification de navigateurs web, surveille et enregistre les frappes au clavier, et collecte les captures d'écran. Il peut même télécharger, puis exécuter des fichiers selon les ordres de son C&C (l'infrastructure de Commande et Contrôle), qui comporte les outils permettant aux pirates de maintenir la liaison avec les machines compromises.