Le malware bancaire Qbot est de retour, et certaines de ses victimes sont Françaises

Alors comment convaincre les utilisateurs d'ouvrir et de télécharger le malware ? « Les acteurs de la menace indiquent généralement qu'il contient des informations importantes, comme une offre commerciale », nous explique Victoria Vlasova. « Ce mode opératoire rend ces messages plus difficiles à détecter et augmente les chances que le destinataire tombe dans le panneau. Jusqu'à présent, nous avons détecté plus de 400 sites infectés diffusant Qbot ».