Ce scénario, ReliaQuest l’a documenté dans une attaque de phishing récente qui a permis de détourner des salaires dans une entreprise du secteur industriel. Et si l’affaire fait parler, ce n’est pas seulement à cause de l’arnaque elle-même, mais à cause de la méthode : du référencement payant détourné pour remonter de faux sites dans Google, et une cible bien identifiée – les smartphones des salariés.