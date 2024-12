Décidemment, on aura rarement vu faille aussi lucrative dans le temps. Lundi matin, Nam3L3ss, le pirate qui n’en était pas un, a publié un second lot massif de données sensibles sur un célèbre forum de hackers. Cette fois, ce sont près de 760 000 informations concernant des employés de grandes entreprises comme Nokia (94 253 données), Xerox (42 735 employés), Morgan Stanley (32 861 employés), et même Bank of America (288 297) qui ont été mises en circulation. De nouvelles victimes qui s’ajoutent à une première série de divulgations, dont les motivations ne sont toujours pas claires.