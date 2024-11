SFR, qui a été touché par une sérieuse fuite de données au mois de septembre, fait partie des victimes de near. Celui-ci dit détenir et mettre en vente une base de données contenant les informations de 150 782 clients de l'opérateur. On retrouve les nom, adresses e-mail et postale et numéro de téléphone des victimes. Pire encore, le cybercriminel détiendrait des IBAN ainsi que des RIB bancaires ! Le tout n'est vendu que pour 1 000 euros en cryptomonnaies.