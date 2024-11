Si l'on en croit ce que dit le pirate, surnommé near2tlg, de nombreux types de données sont concernés. On retrouve ainsi les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse postale, ville, code postal, adresse e-mail et numéro(s) de téléphone des patients concernés. Mais aussi des informations médicales comme le nom du médecin traitant, des ordonnances, des déclarations de décès et des identifiants externes.