Dans cette affaire, le point d'entrée des pirates n'est pas le média Le Point directement, mais bien l'un de ses prestataires. « Il y a de fortes chances que le sous-traitant ait été infiltré via une faille ou une technique d'ingénierie sociale car il "existe" sur Internet, tout simplement, et non pas pour sa qualité de média », analyse Benoît Grunemwald, expert cyber et porte-parole chez ESET France, avec qui Clubic a pu s'entretenir.