Si vous êtes client Boulanger, Cultura, Truffaut, Ornikar et, dernièrement, Picard, le mail que vous venez de recevoir de la part de Molotov doit vous sembler bien ordinaire. L’entreprise française vient en effet de prévenir ses abonnés qu’elle avait, elle aussi, été victime d’une intrusion et que de nombreuses données personnelles étaient désormais entre les mains de hackers. On parle ici de noms, prénoms, adresse email, et parfois de dates de naissance, dans le cas où elles auraient été renseignées par les internautes au moment de la souscription.