Triste constat donc que de voir Picard entrer dans la famille de plus en plus nombreuse des marques et enseignes françaises cyberattaquées. Dès le mois de septembre, le « gentil hacker » SaxX anticipait déjà que « d'autres entreprises [allaient] suivre », avec 7 à 8 enseignes nationales dans le collimateur des pirates. Plus inquiétant encore, ces données alimenteront probablement des campagnes d'hameçonnage ciblées par région et type de population.

Comme les autres victimes, le roi du surgelé, préféré des Français, alerte ses clients et leur recommande de modifier leurs identifiants et de rester vigilants, notamment en vérifiant leurs e-mails dans lesquels pourraient se trouver des tentatives de phishing ou de ransomware après le vol de leurs données. Clubic vous invite à suivre les mêmes précautions, tout comme à faire le choix d'un gestionnaire de mots de passe, parmi le comparatif ci-dessous.